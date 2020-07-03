Германия

Норвежский нападающий больше не будет играть с "17" на спине.

Эрлинг Холанд со следующего сезона будет выступать за Боруссию Дортмунд под девятым номером, сообщает твиттер-аккаунт "шмелей".

Норвежский нападающий перешел в стан дортмундцев в январе 2020-го года и провел часть сезона под 17 номером.

Холанд в этом сезоне сыграл 40 поединков на клубном уровне, в которых отметился 44 голами и 10 результативными передачами.

Напомним, что ранее Боруссия Д определилась с новым 10-м номером команды.