Германия

Для полузащитника Байера Кая Хаверца важен "долгосрочный проект", а не турнир.

Участие в Лиге чемпионов сезона-2020/21 не является главным критерием для Кая Хаверца при выборе новой команды — сообщает ВВС.

Полузащитник, контракт которого с Байером рассчитан еще на два года, твердо намерен сменить клуб, причем утверждалось, что окончательно на его решение повлияло то, что "фармацевты" по итогам первенства Бундеслиги оказались за пределами зоны Лиги чемпионов.

Однако источники ВВС уверяют, что Лига чемпионов — не главное для 21-летнего футболиста. Для него важнее долговременные перспективный проект развития, в котором Каю будет отведено одно из ключевых мест.

Именно поэтому Хаверц готов отдать предпочтение Челси, который хоть и занимает третье место в АПЛ, однако на данный момент лишь на одно очко опережает Лестер и Манчестер Юнайтед, то есть пока не гарантировал себе место в Лиге чемпионов.

Ранее Челси усилился Тимо Вернером и Хакимом Зийехом, который уже провел первую тренировку с "пенсионерами".