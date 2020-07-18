Германия

Недавно спортивный директор ПСЖ Леонардо предположил, что нужно как-то защищать французские клубы от рейдов немцев.

Спортивный директор дортмундской Боруссии Михаэль Цорк уверяет, что агенты и семьи игроков сами обращаются к немецким клубам в поисках трансфера.

"Обычно все не так, как говорит Леонардо. К нам активно обращаются семьи и агенты игроков из Франции. Зачастую они видят, что в Германии у них больше шансов играть за первую команду и развиваться", — цитирует Цорка Goal.

Леонардо в интервью Le Parisien недавно заявил следующее: "Немецкие клубы, особенно Бавария, Лейпциг и Боруссия Дортмунд, все больше рыщут по Франции в поисках молодых игроков. Они представляют опасность для юношеских академий Франции, это большая проблема".

"Они звонят родителям, друзьям, членам семьи или самим футболистам. Им удается вскружить голову 15-16 летним футболистам. Возможно, нужно изменить правила, чтобы защитить французские клубы".

Прошлым летом ПСЖ покинули Мусса Диаби (Байер) и Кристофер Нкунку (Лейпциг), а этим летом в Баварию перейдет Танги Куасси. В составе Боруссии Д играет Дан-Аксель Загаду, который перешел в Дортмунд из академии ПСЖ в 2017 году.