Германия

Наставник мюнхенцев прокомментировал успех команды.

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик поделился своим мнением о победе над Шальке (8:0) в матче стартового тура Бундеслиги.

"Мы играли великолепно. Перед матчем мы определили спектр задач – со всеми мы блестяще справились.

Мы хотели показать, что и в этом сезоне мы будем выкладываться на максимум. Я рад, что сегодня на поле мы показали такую игру", – приводит слова Флика официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что Джамал Мусиала стал самым молодым автором гола в истории Баварии.