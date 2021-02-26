Германия

Спасти Шальке в нынешнем сезоне может только чудо.

Безнадежный аутсайдер Бундеслиги Шальке оказался в кризисной ситуации перед матчем 23-го тура Бундеслиги — сообщает Sky Sports DE.

После того, как травму связок голеностопа на тренировке получил полузащитник Нассим Буджеллаб, в лазарете Шальке находится уже 13 футболистов.

В пятницу вернулись к занятиям в общей группе Вильям и Гоппе, а в четверг приступили к индивидуальным тренировкам Мустафи, Бенталеб и Колашинац.

В субботу, 27 февраля, Шальке предстоит непростой выезд в Штутгарт.

Учитывая, что после 22-го тура Шальке на 9 очков отстает даже от "зоны плей-офф", шансы "кобальтовых" на выживание в нынешнем сезоне стремятся к нулю.

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