Германия

Полузащитник продолжит выступать за мюнхенцев, несмотря на вереницу из различных трансферных слухов.

Согласно сообщению на официальном сайте мюнхенской Баварии, клубу удалось успешно завершить процесс переговоров о продлении контракта с немецким полузащитником Джамалом Мусиалой до лета 2026 года.

Футболист перешел в стан "Красной машины" летом 2019 года из молодежного состава лондонского Челси, за который успешно прошел процесс подготовки длительностью в восемь лет.

Спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич радостно воспринял момент подписания нового соглашения, после чего сделал соответствующее заявление пресс-службе клуба: "Мы очень рады, что Джамал решил подписать свой первый долгосрочный профессиональный контракт именно с Баварией. У нас есть прекрасный опыт счастливых трудовых отношений.

Для того, чтобы Джамал перешел в Баварию летом 2019 года, мы должны были убедить его и его семью в нашем проекте. Мне очень приятно, что наша система поиска талантливых игроков, их развития и интеграции в профессиональную команду приносит свои плоды. Наш главный скаут Марко Неппе проделал здесь очень важную работу.

Теперь мы все должны сделать так, чтобы Джамал получил дальнейшее развитие и новые вызовы. Я уверен, что он принесет много пользы Баварии".

Сам игрок также не остался в стороне от общения с журналистами после подписания нового соглашения: "Я очень рад, что подписал свой первый профессиональный контракт с Баварией. Мне невероятно комфортно находиться здесь, и работать вместе с этой командой. Я играю с лучшими игроками мира и каждый день учусь у них на тренировках. Ханси Флик, Хасан Салихамиджич и Марко Неппе, а также весь клуб поверили в меня и дали мне шанс в столь юном возрасте.

Я просто хочу отплатить за это доверие хорошей работой. Я хочу продолжать становиться лучше и выиграть много титулов с Баварией. Моя цель — стать ключевым игроком для Баварии".

На счету Мусиалы уже 24 поединка в новом сезоне во всевозможных турнирах в составе Баварии, за время которых 17-летний игрок успел отличиться четырьмя взятиями ворот.

Его появление на поле вполне можно ожидать во время ближайшего Der Klassiker, которое состоится шестого марта на Альянц Арене. Начало в 19:30 по киевскому времени.