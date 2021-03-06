Германия

Наставник дортмундской Боруссии поделился своими ожиданиями от центрального матча тура немецкой Бундеслиги.

В рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская Боруссия будет проводить гостевой Der Klassiker против мюнхенской Баварии, перед которым главный тренер "шмелей" Эдин Терзич дал короткий комментарий относительно состояния своей команды перед предстоящей игрой. Слова наставника приводит официальный сайт хозяев будущего поединка.

"Всем известно, что Бавария обладает невероятным уровнем футболистов и командной игры. Это самая успешная команда прошлого года. Но в обоих матчах: в Бундеслиге и в Суперкубке Германии, мы показали, что мы приблизились к ним. Предыдущий матч (3:2 в пользу Мюнхена — ред.) решили детали.

Мы хотим показать на поле смелость и командный дух, и мы должны принять тот факт, что будут отрезки, в которых нам придется терпеть серьезный натиск соперников", — подытожил наставник "шмелей".