Также в историю вошел вратарь Герты Руне Ярстейн..
Мануэль Нойер, Getty Images
06 февраля 2021, 00:05
В поединке 20 тура чемпионата Германии против Герты вратарь Баварии Мануэль Нойер не пропустил ни одного мяча и вошел в историю Бундеслиги — утверждает ОРТА.
Нойер сохранил свои ворота на замке в 16-ти матчах чемпионата Германии против Герты, а ранее ни одному голкиперу не удавалось не пропустить в 16-ти матчах Бундеслиги против одного и того же соперника.
В том же матче отличился и голкипер Герты Руне Ярстейн, ставший лишь вторым вратарем, взявшим пенальти от Роберта Левандовски в матче Бундеслиги.
По иронии судьбы, первым был... Мануэль Нойер, огорчивший своего нынешнего товарища по команде, игравшего в 2013 году за Боруссию Д.
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