Германия

Также в историю вошел вратарь Герты Руне Ярстейн..

В поединке 20 тура чемпионата Германии против Герты вратарь Баварии Мануэль Нойер не пропустил ни одного мяча и вошел в историю Бундеслиги — утверждает ОРТА.

Нойер сохранил свои ворота на замке в 16-ти матчах чемпионата Германии против Герты, а ранее ни одному голкиперу не удавалось не пропустить в 16-ти матчах Бундеслиги против одного и того же соперника.

В том же матче отличился и голкипер Герты Руне Ярстейн, ставший лишь вторым вратарем, взявшим пенальти от Роберта Левандовски в матче Бундеслиги.

По иронии судьбы, первым был... Мануэль Нойер, огорчивший своего нынешнего товарища по команде, игравшего в 2013 году за Боруссию Д.

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