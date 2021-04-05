Германия

Вашему вниманию самые зрелищные голы очередного тура немецкого чемпионата.

27-й тур немецкой Бундеслиги продемонстрировал много результативных встреч — и снова некоторые из голов оказались настоящими шедеврами или просто красивыми.

Неплохая комбинация от мюнхенской Баварии и несколько классных выстрелов из-за пределов штрафной площадки — все это в топ-5 лучших голов минувшего уик-энда немецкого чемпионата.

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