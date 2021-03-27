Тесты

В день рождения немца мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Мануэль Нойер — играющая легенда мюнхенской Баварии и один из главных факторов успеха немецкого клуба в 21 веке. Нойер с большими приключениями переходил из Шальке в Баварию, где в первое время был чуть ли не изгоем.

Тем не менее, немецкий голкипер справился с давлением и на многие годы завоевал место в основе Баварии. На счету Нойера огромное количество рекордов, выигранных титулов и прекрасных спасений. Немец даже попадал в тройку номинантов на Золотой мяч, но награду так и не получил.

Сегодня, 27-го марта, Мануэлю Нойеру исполняется 35 лет. Предлагаем вам пройти тест о немецком голкипере.

Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.

В комментариях можете писать, тест о ком или о чем вы бы хотели увидеть следующим.