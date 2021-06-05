Германия

Вашему вниманию нарезка лучших взятий ворот из немецкого чемпионата.

Официальный YouTube-канал Бундеслиги представил подборку лучших голов Бундеслиги по итогам минувшего сезона-2020/21.

На голосование, которое проходит в виде комментариев под видео с хэштегом автора забитого гола, было выдвинуто 15 лучших результативных ударов немецкого чемпионата.

В яркую подборку вошли красивые удары в акробатических прыжках от Роберта Левандовски из Баварии и Эрлинга Холанда из дортмундской Боруссии. Также не забываем о фееричной красоте удара Валентино Лазаро, который смог поразить ворота Байера в стиле "скорпиона". Помимо этого было и много красивых, а главное эффектных дальних ударов.

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