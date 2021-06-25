Германия

Стало известно расписание нового сезона немецкого чемпионата.

Бундеслига на своем официальном сайте объявила календарь 59-го сезона немецкого чемпионата на кампанию-2021/22.

В стартовом туре, дата которого назначена на 13 августа, действующий чемпион Германии Бавария в гостях сыграет против менхенгладбахской Боруссии. Последний, 34-й тур Бундеслиги пройдет 14 мая 2022 года.

На следующий день дортмундская Боруссия примет Айнтрахт, а Лейпциг поедет в гости к Майнцу.

Напомним, по итогам минувшего сезона в Бундеслигу вошли Бохум и Гройтер Фюрт, которые в первом туре встретятся с Вольфсбургом и Штутгартом соответственно.

С полной версией календаря Бундеслиги на сезон-2021/22 можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Также известно, что Суперкубок Германии между Баварией и дортмундской Боруссией состоится 18 августа.