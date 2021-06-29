Германия

Специалист продолжить работать в клубе в качестве технического директора.

Дортмундская Боруссия на своем официальном сайте объявила о том, что Эдин Терзич больше не является главным тренером немецкой команды.

При этом, с сегодняшнего дня 38-летний немецкий специалист будет продолжать работать в клубе, но уже в качестве технического директора. Его действующий контракт со "шмелями" рассчитан до 2025 года.

Напомним, Терхич стал исполняющим обязанности главного тренера Боруссии после увольнения Люсьена Фавра в декабре прошлого года. Вместе с ним команда стала третьей в Бундеслиге и получила право на выступление в групповом этапе Лиги чемпионов. Также "шмели" завоевали Кубок Германии.

В скором времени дортмундская Боруссия должна объявить о назначении нового главного тренера, которым станет бывший наставник гладбахской Боруссии Марко Розе, с которым было подписано предварительное соглашение минувшей зимой.

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