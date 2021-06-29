Специалист продолжить работать в клубе в качестве технического директора.
Эдин Терзич, Getty Images
29 июня 2021, 18:20
Дортмундская Боруссия на своем официальном сайте объявила о том, что Эдин Терзич больше не является главным тренером немецкой команды.
При этом, с сегодняшнего дня 38-летний немецкий специалист будет продолжать работать в клубе, но уже в качестве технического директора. Его действующий контракт со "шмелями" рассчитан до 2025 года.
Напомним, Терхич стал исполняющим обязанности главного тренера Боруссии после увольнения Люсьена Фавра в декабре прошлого года. Вместе с ним команда стала третьей в Бундеслиге и получила право на выступление в групповом этапе Лиги чемпионов. Также "шмели" завоевали Кубок Германии.
В скором времени дортмундская Боруссия должна объявить о назначении нового главного тренера, которым станет бывший наставник гладбахской Боруссии Марко Розе, с которым было подписано предварительное соглашение минувшей зимой.
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