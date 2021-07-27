Германия

31-летний черногорский форвард находится в статусе свободного агента.

Бывший нападающий Монако Стеван Йоветич в ближайшее время станет игроком берлинской Герты, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По информации источника, руководство берлинского клуба согласовало личный контракт с 31-летним черногорцем, который будет рассчитан до лета 2024 года.

Стеван достанется немецкому клубу бесплатно, так как находится в статусе свободного агента после ухода из состава "монегасков".

В минувшей кампании Йоветич провел 33 поединка, в которых он забил семь голов и отдал один ассист.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.