Германия

Футболист пропустил первую тренировку со своей командой.

В конце марта 2021-го года норвежский голкипер берлинской Герты Руне Ярстейн заразился коронавирусом COVID-19, однако, в отличии от большинства его коллег-футболистов, данная болезнь вызвала серьезные последствия для его организма.

Сезон-2020/21 для 36-летнего вратаря завершился преждевременно из-за воспаления сердечной мышцы, вызванное COVID-19, однако даже внушительный период восстановления не помог игроку полностью прийти в форму.

На первом тренировочном занятии берлинского клуба, которое состоялось в среду, 30 июня, Ярстейн также отсутствовал, а позднее главный тренер Пал Дардаи рассказал о его состоянии на данный момент: "Врачам вновь необходимо проверить состояние его сердца.

Если Руне получит положительные результаты, то сможет получать гранично малые дозы нагрузки в начальном периоде. Если нет — не знаю, что и сказать. Будем надеяться на очередной период восстановления. Верим в лучшее, но здоровье игрока — самое главное", — подытожил венгерский специалист.

Напомним, что Ярстейн присоединился к "Старой даме" зимой 2014-го года, совершив трансфер из норвежского Викинга на правах свободного агента, и с тех пор провел 179 матчей за клуб, пропустив при этом 260 голов и 52 раз отстояв "на ноль".

На данный момент, футболист находится в клинике Шарите под присмотром специалистов, а немецкая пресса всерьез обсуждает возможность завершения ним профессиональной карьеры.