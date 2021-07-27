Нападающий ПСВ Дониэлл Мален прибыл в расположение дортмундской Боруссии. Об этом сообщает пресс-служба "шмелей".

Стороны еще не согласовали все условия перехода 22-летнего голландца, но в ближайшее время все детали трансфера будут улажены, а сам футболист уже провел первое тренировочное занятие с немецким клубом.

По информации СМИ, сумма трансфера составит около 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Мален провел 45 поединков, в которых забил 27 голов и отдал 10 асисстов.

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