Дортмундская Боруссия на своем официальном сайте представила новую выездную форму на предстоящий сезон-2021/22.

Новая экипировка "шмелей" выполнена в черном и сером цветах, а техническим спонсором немецкой команды выступает компания Puma.

Также Боруссия в рамках своего социального проекта "Nordstadtliga" сделала презентацию формы, дав ее ребятам разного этнического, религиозного и культурного происхождения. Помимо футболок, клуб предоставляет детям и другое оборудование для занятий футболом.

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