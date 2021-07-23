Техническим спонсором немецкого клуба выступает компания Puma.
ФК Боруссия Д
23 июля 2021, 15:41
Дортмундская Боруссия на своем официальном сайте представила новую выездную форму на предстоящий сезон-2021/22.
Новая экипировка "шмелей" выполнена в черном и сером цветах, а техническим спонсором немецкой команды выступает компания Puma.
Также Боруссия в рамках своего социального проекта "Nordstadtliga" сделала презентацию формы, дав ее ребятам разного этнического, религиозного и культурного происхождения. Помимо футболок, клуб предоставляет детям и другое оборудование для занятий футболом.
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