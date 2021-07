Дортмундская Боруссия на своем официальном сайте представила новую выездную форму на предстоящий сезон-2021/22.

Новая экипировка "шмелей" выполнена в черном и сером цветах, а техническим спонсором немецкой команды выступает компания Puma.

Также Боруссия в рамках своего социального проекта "Nordstadtliga" сделала презентацию формы, дав ее ребятам разного этнического, религиозного и культурного происхождения. Помимо футболок, клуб предоставляет детям и другое оборудование для занятий футболом.

For Our City, For Our Fans, For Our Club, For the Nordstadtliga...All For Our Moment! 💛



This is the 21/22 Borussia Dortmund Away Kit! 🎽



🛒 ➡️ https://t.co/1IR54j6kZT pic.twitter.com/heCbxnzAkN