Вингер удостоился почетной награды за свои выступления.
Лерой Сане, getty images
23 октября 2021, 00:33
Лерой Сане стал лучшим игроком Баварии по итогам сентября, сообщает официальный твиттер-аккаунт немецкого клуба.
Вингер в прошедшем месяце провел пять матчей в футболке мюнхенцев, отметившись тремя голами и четырьмя результативными передачами.
Отметим, что Лерой Сане перебрался в Баварию из Манчестер Сити. Его контракт с клубом действителен до лета 2025 года.
Напомним, что немецкий футболист может вернуться в чемпионат Англии — в его подписании заинтересован Челси.