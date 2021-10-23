Германия

Вингер удостоился почетной награды за свои выступления.

Лерой Сане стал лучшим игроком Баварии по итогам сентября, сообщает официальный твиттер-аккаунт немецкого клуба.

Вингер в прошедшем месяце провел пять матчей в футболке мюнхенцев, отметившись тремя голами и четырьмя результативными передачами.

Отметим, что Лерой Сане перебрался в Баварию из Манчестер Сити. Его контракт с клубом действителен до лета 2025 года.

Напомним, что немецкий футболист может вернуться в чемпионат Англии — в его подписании заинтересован Челси.