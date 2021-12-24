Предлагаем вашему вниманию видео голов польского нападающего.
Роберт Левандовски, getty images
24 декабря 2021, 00:35
Роберт Левандовски в игре против Вольфсбурга отметился голом, который стал для него 43 в 2021 году в матчах чемпионата Германии, что позволило побить рекорд.
Предыдущее достижение, которое составляло 42 гола, принадлежал легендарному Герду Мюллеру — его удалось превзойти Левандовски спустя аж 49 лет.
Предлагаем вам видео всех голов поляка:
Напомним, что Левандовски завершил три года подряд с наивысшими показателями забитых мячей в Европе.