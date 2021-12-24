Германия

Предлагаем вашему вниманию видео голов польского нападающего.

Роберт Левандовски в игре против Вольфсбурга отметился голом, который стал для него 43 в 2021 году в матчах чемпионата Германии, что позволило побить рекорд.

Предыдущее достижение, которое составляло 42 гола, принадлежал легендарному Герду Мюллеру — его удалось превзойти Левандовски спустя аж 49 лет.

Предлагаем вам видео всех голов поляка:

Напомним, что Левандовски завершил три года подряд с наивысшими показателями забитых мячей в Европе.