Немецкий хавбек не играл с начала ноября.
Йосуа Киммих, ФК Бавария
04 января 2022, 09:40
Вчера, 3 января, футболисты мюнхенской Баварии возобновили тренировки перед стартом второй половины сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В общей группе вместе со всеми занимался полузащитник Йосуа Киммих, который не играл с начала ноября. Это была первая его тренировка за 47 дней.
Напомним, у 26-летнего немца были проблемы с легкими после перенесенного коронавируса.
Также в общей группе занимался и еще один хавбек — Леон Горецка, который травмировался в конце года.
Ранее сообщалось, что еще два игрока Баварии заразились коронавирусом.
Ближайший матч Бавария проведет против менхенгладбахской Боруссии. Игра состоится 7 января в 21:30 по киевскому времени.
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