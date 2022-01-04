Германия

Немецкий хавбек не играл с начала ноября.

Вчера, 3 января, футболисты мюнхенской Баварии возобновили тренировки перед стартом второй половины сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В общей группе вместе со всеми занимался полузащитник Йосуа Киммих, который не играл с начала ноября. Это была первая его тренировка за 47 дней.

Напомним, у 26-летнего немца были проблемы с легкими после перенесенного коронавируса.

Также в общей группе занимался и еще один хавбек — Леон Горецка, который травмировался в конце года.

Ранее сообщалось, что еще два игрока Баварии заразились коронавирусом.

Ближайший матч Бавария проведет против менхенгладбахской Боруссии. Игра состоится 7 января в 21:30 по киевскому времени.

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