Германия

Помимо этого в клубе подозревают коронавирус у еще троих футболистов.

Бавария на своем официальном сайте объявила о новых случаях заражения коронавируса в клубе.

Положительные тесты на коронавирус сдали защитники Лукас Эрнандес и Ньянзу Куасси. Оба чувствуют себя хорошо, при этом Эрнандес в настоящее время находится на Мальдивах.

Кроме того, коронавирус подозревают у Лероя Сане, Йосипа Станишича и Дайота Упамекано. Их тесты показатели сомнительный результат и они ждут повторного тестирования.

Напомним, ранее коронавирус обнаружили у Мануэля Нойера, Кингсли Комана, Корентена Толиссо и Омара Ричардса.

Ближайший матч Бавария проведет против менхенгладбахской Боруссии. Игра состоится 7 января в 21:30 по киевскому времени.

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