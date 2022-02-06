Германия

Состоялся очередной поединок 21 тура немецкого чемпионата.

Дортмундская Боруссия в матче 21 тура немецкой Бундеслиги на своем поле разгромно уступила леверкузенскому Байеру со счетом 1:5.

Счет в матче был открыт на 10 минуте поединка, когда ударом в свои ворота отметился Аканжи. Спустя шесть минуты цифры на табло стали равными благодаря еще одному автоголу в исполнении Фримпонга.

Через четыре минуты Вирц вывел "аптекарей" вперед, а спустя еще восемь минут Андрих укрепил преимущество гостей. На 53 минуте Та довел счет до крупного, а на 87 минуте Диаби забил пятый мяч в ворота "шмелей", которые смогли ответить лишь результативным ударом Тиггеса.

После 21 тура Боруссия Д набрала 43 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от Баварии на девять баллов. В активе Байера 38 баллов и третья строчка.

Боруссия Д — Байер 2:5

Голы: Фримпонг, 16 (автогол), Тиггес, 90+1 — Аканжи, 10 (автогол), Вирц, 20, Андрих, 28, Та, 53, Диаби, 87.

Боруссия Д: Кобель — Менье (Вольф, 46), Аканжи, Западу, Геррейру — Брандт, Дауд, Беллингэм — Ройс (Тиггес, 85), Азар (Рейна, 60), Мален (Мукоко, 79).

Байер: Грилл — Фримпонг (Фосу-Менса, 89), Та, Хинкапье, Баккер — Андрих — Беллараби (Коссуну, 68), Вирц (Арангис, 81), Демирбай, Диаби (Адли, 89) — Шик (Аларио, 81).

Предупреждения: Дауд — Беллараби.