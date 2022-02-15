Германия 15 февраля 2022, 18:59 ТОП-5 голов 22 тура Бундеслиги Вашему вниманию самые красивые и интересные голы минувшего тура чемпионата Германии. Роберт Левандовски, Getty Images 15 февраля 2022, 18:59 В двадцать втором туре немецкой Бундеслиги состоялись крайне интересные поединки, которые принесли массу красивых голов и неожиданных результатов. Читайте также: Сенсационное поражение Баварии в Бохуме, уверенная реабилитация Боруссии в Берлине и другие итоги 22-го тура Бундеслиги Вашему вниманию подборка лучших голов минувшего тура в чемпионате Германии. Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS! Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS. Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте