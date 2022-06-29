Германия

П'єро Гінкап'є може змінити клуб цього літа.

Захисник Баєра П'єро Гінкап'є може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє журналіст Екрем Конур у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 20-річного еквадорця зацікавлений Тоттенгем, який готовий запропонувати близько 30 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що захисник Динамо Ілля Забарний перебуває у списку інтересів "шпор". При цьому ЗМІ оцінювали його в таку ж суму.

Минулого сезону Гінкап'є провів 33 матчі, в яких забив два м'ячі і віддав одну гольову передачу.