П'єро Гінкап'є може змінити клуб цього літа.
П'єро Гінкап'є, Getty Images
29 червня 2022, 19:42
Захисник Баєра П'єро Гінкап'є може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє журналіст Екрем Конур у своєму твіттері.
За інформацією джерела, у послугах 20-річного еквадорця зацікавлений Тоттенгем, який готовий запропонувати близько 30 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що захисник Динамо Ілля Забарний перебуває у списку інтересів "шпор". При цьому ЗМІ оцінювали його в таку ж суму.
Минулого сезону Гінкап'є провів 33 матчі, в яких забив два м'ячі і віддав одну гольову передачу.