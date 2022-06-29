Италия

Аргентинець хочу грати у складі команди Індзагі.

За повідомленнями відомого журналіста Фабріціо Романо, агент Лаутаро Мартінеса заперечив те, що його клієнт цього літа може залишити Інтер. За словами Камано, аргентинець відчуває любов уболівальників і не бажає залишати "столицю моди".

Щодо Тоттенгема, то у пріоритети "шпор" входить Рішарлісон, а не Мартінес.

Зазначимо, що Ромелу Лукаку вже прибув до Мілану та після проходження медогляду повернеться до Інтера на правах річної оренди.