Аргентинець хочу грати у складі команди Індзагі.
Лаутаро Мартінес, Getty Images
29 червня 2022, 15:25
За повідомленнями відомого журналіста Фабріціо Романо, агент Лаутаро Мартінеса заперечив те, що його клієнт цього літа може залишити Інтер. За словами Камано, аргентинець відчуває любов уболівальників і не бажає залишати "столицю моди".
Щодо Тоттенгема, то у пріоритети "шпор" входить Рішарлісон, а не Мартінес.
Зазначимо, що Ромелу Лукаку вже прибув до Мілану та після проходження медогляду повернеться до Інтера на правах річної оренди.