Німеччина

27-річний німець переніс операцію на коліні.

Півзахисник Баварії Леон Горецка не зможе допомогти своїй команді на старті нового сезону. Про це повідомляє Sky Germany.

За інформацією джерела, через травму 27-річний німець змушений пропустити збори команди у США.

Футболіст вже переніс операцію на коліні. На його відновлення буде потрібно близько 6-8 тижнів.

Минулого сезону Горецка провів 27 поєдинків, у яких забив три м'ячі та віддав три результативні передачі.

Перший офіційний матч у майбутньому сезоні Баварія проведе проти Лейпцига в рамках Суперкубку Німеччини. Гра відбудеться 30 липня.