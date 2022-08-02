Німеччина

Неочікавана заява функціонера мюнхенців.

Генеральний директор мюнхенської Баварії прокоментував прощання з Робертом Левандовські, який у вівторок завітав до Мюнхена.

"Було приємно, що сьогодні Роберт Левандовскі знову завітав до мене в офіс. Ми про все поговорили, розійшлися у добрих відносинах і будемо підтримувати зв'язок надалі" — підсумував Кан у своєму Твіттері.

Нагадаємо, Левандовські звинуватив Баварію у тому, що вона шукала з ним конфлікту. Протягом довгого періоду часу він вимагав у мюнхенців свого трансферу.