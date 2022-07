Новачок Барселони Роберт Левандовські був офіційно представлений як гравець "блаугранас". Про це повідомляє прес-служба клубу.

Презентація 33-річного польського форварда відбулася у Майамі, де Барселона готується до нового сезону.

Robert, you look AMAZING in that shirt 🫠 pic.twitter.com/jMmV3KOVBr