Німеччина

Сербський хавбек близький до переходу до туринського Ювентуса.

Півзахисник Айнтрахта Філіп Костич найближчим часом стане гравцем туринського Ювентуса. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, 29-річний серб найближчими днями прилетить до Туріна для проходження медогляду та підписання контракту. Сума трансферу становитиме близько 16 мільйонів євро.

Також цей факт підтверджує те, що сьогодні Айнтрахт оголосив заявку на матч Суперкубку УЄФА проти мадридського Реалу, в якій не було Костича.

Минулого сезону Костич провів 42 матчі, в яких забив сім голів та віддав 15 результативних передач.