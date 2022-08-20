Німеччина

Відбувся останній сьогоднішній матч у рамках третього туру німецького чемпіонату.

У третьому турі німецької Бундесліги берлінський Уніон на своєму полі шокував Лейпциг. Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь берлінської команди.

Господарі повели у рахунку на 32 хвилині після голу у виконанні Сібачо, а через шість хвилин у воротах "биків" розписався Беккер. На рахунку двох — по голу та одному асисту. Гості намагалися виправити ситуацію, але змогли забити лише одного разу зусиллями Орбана на 83 хвилині.

Уніон Берлін — Лейпциг 2:1

Голи: Сібачо, 32, Беккер, 38 — Орбан, 83.

Уніон Берлін: Роннов — Діогу Лейте, Кнохе, Єккель — Р'єрсон (Гіселманн, 80), Хедіра, Тріммель — Хаберер (Торсбі, 74), Шафер (Харагуті, 74) — Беккер (Міхель, 74), Сібачо (Беренс, 62).

Лейпциг: Блазвіх — Гвардіол (Гальстенберг, 46), Орбан, Сімакан — Раум, Кампль (Айдара, 62), Лаймер (Андре Сілва, 71), Генріхс — Ольмо (Форсберг, 78) — Нкунку, Вернер.

Попередження: Роннов, Беренс — Кампль.