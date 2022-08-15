Минулий тиждень у Європі не був дуже насиченим на трансферні новини. Але все ж деякі відомі футболісти вирішили змінити клубну прописку. Лондонський Челсі відпустив одного зі своїх нападників, а Алексіс Санчес, який вже декілька років не демонструє топ-рівеня, знайшов собі клуб у Франції.

Football.ua вже за традицією представляє огляд минулих семи днів на трансферному ринку.

Ремо Фройлер з Аталанти у Ноттінгем Форест за 9 мільйонів євро

Ноттінгем Форест вже протягом певного часу цікавився двома півзахисниками Аталанти — Русланом Маліновським та Ремо Фройлером. Останнього вони вирішили придбати та вже оголосили про його трансфер, щодо Маліновського — ще нічого не вирішено.

Фройлер протягом останніх семи сезонів вірою та правдою служив Аталанті, де був основним гравцем у шести сезонах. Але вік — 30 років, вказує на те, що прийшов час спробувати себе в АПЛ, хоча можна було це зробити і раныше. Аталанта заробила непогані гроші за футболіста, якого через декілька сезонів могла вже так і не продати. Форест отримав дуже якісне підсилення у центр поля.

Арно Калімуендо з ПСЖ у Ренн за 25 мільйонів євро

Ті, хто не особливо стежать за Лігою 1, можуть і не знати про молодого форварда Арно Калімуендо, який є вихованцем школи ПСЖ та, починаючи з 2020 року, великим активом. Дебютувавши за парижан у сезоні-2020/21, йому не знайшлося місце у старті, тому він провів шикарні два роки у прогресуючому Лансі. Особливо крутим видався другий рік, коли футболіст у 32 матчах чемпіонату Франції 12 разів забив.

Повернувшись з оренди, Калімуендо відправився на передсезонний збір із своєю рідною командою і виглядав дуже здорово. У трьох матчах проти японських команд, 20-річний гравець забив два голи. Але навіть це не переконало новий тренерський штаб. Не переконало зі зрозумілих причин, адже лінія атаки парижан одна із найкращих у світі.

Тому столичний клуб продав свій актив Ренну за 25 мільйонів євро, а сам футболіст підписав контракт на п'ять років. У Ренні дають великий поштовх для розвитку багатьом молодим футболістам, тому Калімуендо, за нашею версією, має стати лідером атаки.

Мікель Дамсгор з Сампдорії у Брентфорд за 15 мільйонів євро

Один з найкращих та найцікавіших гравців збірної Данії Мікель Дамсгор вже давно переріс рівень Сампдорії, яка не має високих цілей на сезон рік за роком. Футболіст провів у Серії А два сезони. Але крутим був тільки перший, адже більшу половину другого він провів у лазареті.

Випав шанс змінити атмосферу та клуб, який останнім часом веде боротьбу за виживання у чемпіонаті Італії, і данець скористався цією можливістю. Перейшов він у команду, де дуже правильно вміють працювати з гравцями з його країни, де головний тренер Томас Франк — датчанин.

До речи, прізвище Дамсгора вже не перший рік фігурує у новинах світового футболу та чутках, але йому лише 22 роки. Тому переїзд в АПЛ має стати для нього новим поштовхом у кар'єрі.

Денніс Еммануель Бонавентуре з Вотфорда у Ноттінгем Форрест за 14,8 мільйона євро

Добре відомий українському вболівальнику форвард Денніс, який свого часу приходив у луганську Зорю з Академії Абуджи, не підійшовши київському Динамо, залишається в англійській Прем'єр-лізі. 24-річний форвард збірної Нігерії вирішив змінити Вотфорд на Ноттінгем Форест.

Минулий сезон Вотфорд боровся за виживання, та провалив своє завдання, але чи не єдиною світлою плямою у грі команди був саме Денніс Бонавентуре. У 33 матчах футболіст забив 10 голів та віддав 6 гольових передач, при цьому більшість ігор він розпочинав із лави для запасних.

Зараз Денніс прийшов у дуже амбіційний проєкт. Він прийшов у Ноттінгем, за яким хочеться спостерігати, зважаючи на трансферну політику клубу та завдання, які ставлять перед футболістами.

Джованні Ло Чельсо з Тоттенгема у Вільярреал у оренду

Тоттенгем погодився на пропозицію Вільярреала знову віддати у оренду півзахисника Джованні Ло Чельсо, і це цілком зрозуміло. Аргентинець — топ-футболіст на своїй позиції, але зараз у "шпор" перебір гравців у центральній лінії, і від ще деяких з них вони мають позбавитись у літнє трансферне вікно.

Позиція Вільярреала також цілком зрозуміла. Ло Чельсо прийшов зимою, пограв тільки пів року, але навіть за такий короткий проміжок часу показав, що він вміє і те, чому він буде корисним у амбітному сезоні-2022/23 Ла Ліги. Це вразило керівників "жовтої субмарини", які думають над тим, щоб викупити футболіста після закінчення арендної угоди.

У 21 матчі за Вілльяреал в усіх змаганнях на рахунку 26-річного аргентинця один гол та один асист. Але на статистику особливо дивитись немає сенсу, адже забивати та віддавати — не завдання Ло Чельсо. Зі своїми функціями на поле він справляється.

Антоні Модест з Кельна у Боруссію Д за 5,1 мільйон євро

Габаритний 34-річний форвард ще декілька місяців тому не міг опинитись у дортмундській Боруссії. Він спокійно грав у Кельні, був лідером колективу, але несподівано отримав пропозицію від якої неможливо відмовитись.

Передували запрошенню Модеста не дуже приємні новини. Головна зірка Боруссії Д Себастьян Алле отримав невтішний діагноз - лікарі виявили у футболіста злоякісний характер пухлини яєчка. Тому форвард зараз проходить інтенсивний курс лікування.

Модест отримав контракт на один рік та вперше у своїй кар'єрі буде грати за топ-клуб. Хоча його жага до голів вивела Кельна на дуже високий рівень. У 32 іграх Бундесліги минулого сезону центрфорвард наколотив 20 голів. Подивимось, чи зможе він так засяяти у стані "джмелів".

Алексіс Санчес з Інтера у Марсель вільним агентом

Дуже тяжко охарактеризувати роки, проведені Санчесом у міланському Інтері. 33-річний чілієць, з одного боку, не був серед тих футболістів, на яких дуже сильно розраховують, але і повним провалом його період в Італії не назвеш. Це було куди краще, ніж у Манчестер Юнайтед, але гірше, ніж може сам чилієць. Можливо, після 30 років він знизив до себе вимоги.

Отримавши статус вільного агента, Санчес прийняв пропозицію Марселя, який вів з ним перемовини протягом довгого часу. Для екс-зірки Барселони та Арсеналу виступи у Лізі 1 стануть новим досвідом. Але велику роль зіграв вихід команди Тудора у Лігу чемпіонів. Контракт підписаний на один рік — до літа 2023 року.

Він вже встиг дебютувати за французький клуб у Лізі 1, вийшовши на поле у другому таймі матчу проти Бреста (1:1).

Філіп Костич з Айнтрахта Ф у Ювентус за 12 мільйонів євро

Лівий півзахисник із Сербії Філіп Костич провів дуже потужний минулий сезон із Айнтрахтом, вигравши Лігу Європи. В цілому гра футболіста достатньо вражала як вболівальників, так і клуби, які дивились у його сторону напередодні літнього трансферного вікна.

Не тільки Ювентус був серед тих, хто хотіы його підписати. У ЗМІ фігурували Рому та Лаціо, які були готові віддати за нього 20 мільйонів. Але Айнтрахт перетримав свого футболіста, тому погодився на 12 від Юве, тим більше, що бажання футболіста змінити атмосферу змусило їх на це піти.

Костичу вже 29 років, тому коли як не зараз починати власну історію у топ-клубі. Футболіст він швидкісний, а це і треба для команди такого калібру. Буде цікаво спостерігати за ним у "старій сеньйорі".

Гонсало Гедеш з Валенсії У Вулвергемптон за 32,6 мільйонів євро

Непоганий час провів Гонсало Гедеш у Валенсії. Перейшовши з ПСЖ у вересні 2017 року, португалець став улюбленцем на Местальї, перетворився в гравця широкого профілю, що спонукало тренерыв національної збірної Португалії викликати його. І навіть проблеми Валенсії у Ла Лізі не змінили ставлення до гравця з боку менеджерів.

З приходом Гаттузо на посаду головного тренера Валенсії, проблеми клубу не стали меньшими. Адже вони, у першу чергу, зв'язані із керівництвом, яке бажає зробити бізнес. Тому продаж лідера атаки виглядає цілком логічним.

Вулвергемптон виклав 32 + мільйони євро за Гедеша, який, на папері, повинен добре вписатись у манеру гри Бруно Лаже. Португальський тренер, дев'ять португальців у обоймі, повинні зробити перебування Гедеша у клубі ще більш комфортним.

Тімо Вернер у Лейпциг з Челсі за 20 мільйонів та бонуси

Спочатку Ромелу Лукаку залишив Челсі, перейшовши у оренду у міланський Інтер. Теперь відомо, що Вернер повернувся до клубу, де розпочинав феєрію у Бундеслізі — у Лейпциг. Багато хто говорив про прокляття форвардів "пенсіонерів". Тепер воно має бути знято.

Контракт підписано строком на п'ять років, а "сині" отримають за свого футболіста 20 млн євро та певні виплати у якості можливих бонусів. Між іншим, Челсі віддавав за нього у 2020 році 53 мільйони євро. Але щось не вийшло. Не щастило, було складно, та Вернер вирішив повернутись додому.

У першому ж поєдинку після повернення 26-річний футболіст відзначився забитим голом, щоправда Лейпциг у матчі проти Кельну здобув лише результативну нічию — 2:2.

На кого ще можна звернути увагу:





- Ніко з Барселони у Валенсію Туринці на один рік віддали флангового захисника Пеллегріні у німецький Айнтрахт. Футболіст доволі непогано грав у минулому сезоні, але не був першим вибором Аллегрі. Тому поїхав за цінним досвідом у Бцндеслігу.

Ще один випускник школи Ла Масії, який, чомусь, виявився непотрібним. Ніко — дуже талановитий футболіст центра поля, який грав у минулому сезоні досить часто. Але, пройшовши передсезонні збори, увійшов до групи гравців, які, на думку Хаві, повинні шукати новий клуб. Наступний рік він проведе у компанії Гаттузо.

32-річний Куяте вже багато пограв в АПЛ і не стане проблемою для Ноттінгема, тим паче що перехід стався на правах вільного агента. Останні чотири сезони Куяте був у складі Крістал Пелес. Минулої кампанії він зіграв 31 матч, у яких забив один гол і віддав один асист.

Багато надій керівники Челсі, аналітики та тренери клубу покладали на захисника Сарра, але він їх не виправдав. Сарр грав мало, але багато помилявся. Тому лондонці відправили його у річну оренду до Королівства, щоб повернувся він вже досвідченішим.

Діоп мав усі задатки, щоб стати захисником топового рівня. Він достатньо швидкий, високий, і мав досвід в АПЛ. Але свою роль зіграли травми, через які у Вест Гемі він пропустив дуже багато матчів. Фулгем виклав за француза 15 мільйонів євро і підписав контракт на 5 років — до літа 2027.