У матчі четвертого туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія вперше цього сезону втратила залікові пункти. Мюнхенці на рідному стадіоні розписали мирову із завжди незручним суперником — Боруссією Менхенгладбах.

Баварія — Боруссія Менхенгладбах — 1:1

Голи: Сане, 83 — Тюрам, 43

Баварія: Нойєр — Павар, Упамекано, Люка Ернандес, Девіс — Кімміх, Забітцер (Мусіала, 68) — Коман, Мюллер, Сане (Де Лігт, 85) — Мане (Гнабрі, 67)

Боруссія М: Зоммер — Скаллі, Ітакура, Елведі, Нетц — Крамер, Коне (Янчке, 85) — Гофманн (Геррманн, 85), Нойхаус (Фрідріх, 77), Плеа (Вольф, 52) — Тюрам

Попередження: Кімміх, 63; Забітцер, 64; Сане, 80 — Плеа, 37

Відзначимо, що у суботу вдень відбулося ще 5 матчів чемпіонату Німеччини.