Мюнхенці вперше у сезоні втратили очки.
Баварія - Боруссія Менхенгладбах, Getty Images
27 серпня 2022, 21:25
У матчі четвертого туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія вперше цього сезону втратила залікові пункти. Мюнхенці на рідному стадіоні розписали мирову із завжди незручним суперником — Боруссією Менхенгладбах.
Баварія — Боруссія Менхенгладбах — 1:1
Голи: Сане, 83 — Тюрам, 43
Баварія: Нойєр — Павар, Упамекано, Люка Ернандес, Девіс — Кімміх, Забітцер (Мусіала, 68) — Коман, Мюллер, Сане (Де Лігт, 85) — Мане (Гнабрі, 67)
Боруссія М: Зоммер — Скаллі, Ітакура, Елведі, Нетц — Крамер, Коне (Янчке, 85) — Гофманн (Геррманн, 85), Нойхаус (Фрідріх, 77), Плеа (Вольф, 52) — Тюрам
Попередження: Кімміх, 63; Забітцер, 64; Сане, 80 — Плеа, 37
Відзначимо, що у суботу вдень відбулося ще 5 матчів чемпіонату Німеччини.