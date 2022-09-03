Німеччина

Айнтрахт провів "майстер-клас" для гірників.

У матчі п'ятого туру німецької Бундесліги франкфуртський Айнтрахт на своєму полі не залишив жодних шансів Лейпцигу, забивши по 2 "сухі" м'ячі у кожному з таймів.

Таким чином чинні володарі кубка Ліги Європи випередили "редбуллівців" у турнірній таблиці, набравши 8 балів против 5 у Лейпцига. Обидва колективи знаходяться у середині турнірної таблиці.

Зазначимо, що вже у вівторок, 6 вересня, о 22:00 за київським часом Лейпциг зустрінеться з донецьким Шахтарем у рамках групового етапу Ліги чемпіонів.

Айнтрахт — РБ Лейпциг — 4:0

Голи: Камада, 16; Роде, 22; Тута, 67; Борре, 84 (пен)

Айнтрахт: Трапп — Якич (Чандлер, 86), Тута, Ндічка, Ленц (Смолчич, 87), Роде (Діна, 32), Соу, Ліндстрем (Кнауфф, 74), Гетце, Камада, Муані (Борре, 74)

РБ Лейпциг: Гулачі — Сімакан (Хайдара, 69), Орбан, Гвардіол, Хенріхс, Лаймер, Кампль (Собослаї, 46), Раум (Хальстенберг, 69), Ольмо (Форсберг, 11), Вернер (Сілва, 74), Нкунку

Попередження: Соу, 33 — Хенріхс, 60

Відзначимо, що на нашому сайті доступна онлайн-трансляція матчу між Шахтарем та Лейпцигом.