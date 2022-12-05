До нього таке досягнення підкорилося Рікарду та Субашичу.
Домінік Лівакович, Getty Images
05 грудня 2022, 21:25
Збірна Хорватії у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі у серії післяматчевих пенальті обіграла Японію.
У серії пенальті воротар збірної Хорватії Домінік Лівакович зміг відбити три одинадцятиметрові удари від японців.
За інформацією Squawka, Лівакович став третім воротарем в історії чемпіонатів світу, якому вдалося зробити стільки сейвів у серіях пенальті.
Першим був португалець Рікарду в 2006 проти збірної Англії, а другим хорват Даніель Субашич в 2018 проти Данії.
Раніше повідолялося, що Хорватія вдруге поспіль вийшла в 1/4 фіналу ЧС.