ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Воротар збірної Хорватії знов став героєм.

Сенсаційно завершилась зустріч 1/4 фіналу чемпіонату світу — збірна Хорватії у серії пенальті переграла збірну Бразилії з рахунком 4:2.

Справжнім героєм матчу став Домінік Лівакович — воротар збірної Хорватії. Він неодноразово рятував команду під час гри, і витягнув її у півфінал у серії 11-метрових.

Відбивши два пенальті у цьому матчі, і не давши забити два 11-метрових у грі проти Японії, 27-річний кіпер увійшов в історію змагання.

Він став рекордсменом за кількістю відбитих ударів у серіях пенальті (4) на мундіалях.

Більш того, Хорватія стала лише третьою командою, яка виграла дві серії пенальті під час одного чемпіонату світу. У 1990 році це робила збірна Аргентини, у 2018 році та ж Хорватія.