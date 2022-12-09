Воротар збірної Хорватії знов став героєм.
Домінік Лівакович, Getty Images
09 грудня 2022, 20:25
Сенсаційно завершилась зустріч 1/4 фіналу чемпіонату світу — збірна Хорватії у серії пенальті переграла збірну Бразилії з рахунком 4:2.
Справжнім героєм матчу став Домінік Лівакович — воротар збірної Хорватії. Він неодноразово рятував команду під час гри, і витягнув її у півфінал у серії 11-метрових.
Відбивши два пенальті у цьому матчі, і не давши забити два 11-метрових у грі проти Японії, 27-річний кіпер увійшов в історію змагання.
Він став рекордсменом за кількістю відбитих ударів у серіях пенальті (4) на мундіалях.
Більш того, Хорватія стала лише третьою командою, яка виграла дві серії пенальті під час одного чемпіонату світу. У 1990 році це робила збірна Аргентини, у 2018 році та ж Хорватія.