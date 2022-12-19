ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Перемога у фіналі катарського мундіалю стала справжнім святом для всієї країни.

Національна збірна Аргентини перемогла Францію у фіналі чемпіонату світу-2022 за підсумками післяматчевої серії пенальті та підняла над головою найпрестижніший трофей у рамках міжнародної арени.

Востаннє до цього "альбіселесте" ставала чемпіоном світу у 1986 році, тому не дивно, що в Аргентині цей тріумф став справжнім святом для мільйонів аргентинських уболівальників і не лише.

Football.ua зібрав для вас фотографії та відео того, як на Батьківщині Дієго Армандо Марадони та Ліонеля Мессі святкували тріумф на світовій першості.

Почнемо з того, як люди збиралися на площі Буенос-Айреса біля культового Обеліска після перемоги їхньої команди у фіналі. Прискорене відео наочно демонструє масштабність події.

This time lapse of Buenos Aires after winning the FIFA World Cup is WILD 🤯🇦🇷 pic.twitter.com/F6ixRsKvMK — FOX Soccer (@FOXSoccer) December 18, 2022

Одному з велосипедистів вдалося зняти відео про те, як люди вибігали на вулиці столиці Аргентини.

EXT. — BUENOS AIRES — DAY



A cyclist pedals down the empty streets and captures the moment Argentina wins the World Cup on penalties over France, sending an entire nation into raptures. 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/GksNOniX8m — Men in Blazers (@MenInBlazers) December 19, 2022

Світові ЗМІ пишуть, що лише біля Обеліска зібралося близько двох мільйонів людей. Ще незліченна кількість вийшла на вулиці інших міст Аргентини.

А ось і відео футбольного свята, що відбувалося в Буенос-Айресі. Звичайно, не обійшлося без прапорів з феноменальним Дієго Армандо Марадоною.

Нічний Буенос-Айрес також чудовий, як і ранковий...

Сподіваємось, що колись у Києві на Майдані Незалежності теж буде таке свято. І навіть не на честь перемоги національної збірної України на чемпіонаті світу, а на честь перемоги вільного українського народу над російськими загарбниками. Зараз це — найголовніше для всіх нас!