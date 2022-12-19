Перемога у фіналі катарського мундіалю стала справжнім святом для всієї країни.
Фото: Getty Images
19 грудня 2022, 11:51
Національна збірна Аргентини перемогла Францію у фіналі чемпіонату світу-2022 за підсумками післяматчевої серії пенальті та підняла над головою найпрестижніший трофей у рамках міжнародної арени.
Востаннє до цього "альбіселесте" ставала чемпіоном світу у 1986 році, тому не дивно, що в Аргентині цей тріумф став справжнім святом для мільйонів аргентинських уболівальників і не лише.
Football.ua зібрав для вас фотографії та відео того, як на Батьківщині Дієго Армандо Марадони та Ліонеля Мессі святкували тріумф на світовій першості.
Почнемо з того, як люди збиралися на площі Буенос-Айреса біля культового Обеліска після перемоги їхньої команди у фіналі. Прискорене відео наочно демонструє масштабність події.
Одному з велосипедистів вдалося зняти відео про те, як люди вибігали на вулиці столиці Аргентини.
Світові ЗМІ пишуть, що лише біля Обеліска зібралося близько двох мільйонів людей. Ще незліченна кількість вийшла на вулиці інших міст Аргентини.
А ось і відео футбольного свята, що відбувалося в Буенос-Айресі. Звичайно, не обійшлося без прапорів з феноменальним Дієго Армандо Марадоною.
Нічний Буенос-Айрес також чудовий, як і ранковий...
Сподіваємось, що колись у Києві на Майдані Незалежності теж буде таке свято. І навіть не на честь перемоги національної збірної України на чемпіонаті світу, а на честь перемоги вільного українського народу над російськими загарбниками. Зараз це — найголовніше для всіх нас!