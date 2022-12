Національна збірна Аргентини перемогла Францію у фіналі чемпіонату світу-2022 за підсумками післяматчевої серії пенальті та підняла над головою найпрестижніший трофей у рамках міжнародної арени.

Востаннє до цього "альбіселесте" ставала чемпіоном світу у 1986 році, тому не дивно, що в Аргентині цей тріумф став справжнім святом для мільйонів аргентинських уболівальників і не лише.

Football.ua зібрав для вас фотографії та відео того, як на Батьківщині Дієго Армандо Марадони та Ліонеля Мессі святкували тріумф на світовій першості.

Почнемо з того, як люди збиралися на площі Буенос-Айреса біля культового Обеліска після перемоги їхньої команди у фіналі. Прискорене відео наочно демонструє масштабність події.

This time lapse of Buenos Aires after winning the FIFA World Cup is WILD 🤯🇦🇷 pic.twitter.com/F6ixRsKvMK

Одному з велосипедистів вдалося зняти відео про те, як люди вибігали на вулиці столиці Аргентини.

EXT. — BUENOS AIRES — DAY



A cyclist pedals down the empty streets and captures the moment Argentina wins the World Cup on penalties over France, sending an entire nation into raptures. 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/GksNOniX8m