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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 18 грудня.

Зимній період вирує в світовому футболі, і вже навіть чемпіонат світу-2022 встиг добігти кінця.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У неділю, 18 грудня:

Збірна Аргентини здобула перемогу на чемпіонаті світу-2022 в Катарі.

Нападник "альбіселесте" Ліонель Мессі заявив про бажання й надалі виступати на міжнародному рівні.

Мундіаль-2022 в Катарі в підсумку виявився найрезультативнішим в історії.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.