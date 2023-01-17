Німеччина

Мюнхенська команда продовжує шукати заміну травмованому Мануелю Ноєру.

Член правління мюнхенської Баварії Олівер Кан прокоментував переговори з менхенгладбахською Боруссією щодо можливого трансферу воротаря Янна Зоммера.

"Два клуби знаходяться в процесі переговорів. Я не можу сказати, чим вони закінчаться. Я не втратив сон.

У нас немає великих проблем із воротарями. У нас є чудовий Свен Ульрайх і ми можемо на нього покластися. Але не варто виключати, що зі Свеном може щось трапитися.

Нині ми розглядаємо різні варіанти. Нема рації називати конкретні імена. Ми можемо легко додати кілька імен до нашого списку. Спочатку ми розглянемо кожен варіант, після чого ухвалимо рішення", — наводить слова Кана Sky Germany.

Нагадаємо, Баварія продовжує шукати заміну травмованому Мануелю Ноєру, який зазнав важкої травми під час зимової перерви.

Раніше повідомлялося, що Боруссія відхилила пропозицію Баварії щодо Зоммера.