Захисник Селтіка Йосип Юранович перейшов в Уніон, повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

Деталі угоди не повідомляються. У поточному сезоні він провів 18 матчів за команду і забив 1 гол при 1 результативній передачі.

Раніше хорватом цікавились англійський Манчестер Юнайтед, італійська Рома та каталонська Барселона.