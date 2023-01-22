Німеччина 22 січня 2023, 16:29 Юранович перейшов в Уніон Хорват приєднався до німецького клубу. ЙОСИП ЮРАНОВИЧ, GETTY IMAGES 22 січня 2023, 16:29 Захисник Селтіка Йосип Юранович перейшов в Уніон, повідомляє офіційний сайт німецького клубу. Деталі угоди не повідомляються. У поточному сезоні він провів 18 матчів за команду і забив 1 гол при 1 результативній передачі. Раніше хорватом цікавились англійський Манчестер Юнайтед, італійська Рома та каталонська Барселона. Люди Йосип Юранович Команди Уніон Берлін Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте