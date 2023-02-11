Німеччина

Відбувся черговий матч 20 туру німецького чемпіонату.

Берлінський Уніон у матчі 20 туру німецької Бундесліги в гостях здобув перемогу над Лейпцигом з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 24 хвилині зусиллями Генріхса, після чого на 61 хвилині гості відігралися завдяки голу у виконанні Хаберера. Перемогу берлінцям приніс забитий м'яч Кнохе, який реалізував пенальті на 72 хвилині.

Після 20 ігор Уніон набрав 42 очки та посідає друге місце у турнірній таблиці Бундесліги, відстаючи від Баварії на один бал. Лейпциг має 36 балів та п'ятий рядок.

Лейпциг — Уніон 1:2

Голи: Генріхс, 24 — Хаберер, 61, Кнохе, 72 (з пенальті).

Лейпциг: Бласвіх — Гальстенберг (Раум, 88), Гвардіол, Клостерманн, Сімакан (Поульсен, 74) — Генріхс, Шлагер, Лаймер (Айдара, 63), Собослаї — Вернер, Андре Сілва (Форсберг, 74).

Уніон: Роннов — Лейте, Кнохе, Доехі — Гіселманн (Сегуін, 81), Хаберер (Руссійон, 80), Хедіра, Лайдуні (Торсбі, 86), Юранович — Беренс (Сібачо, 63), Беккер (Міхель, 63).

Попередження: Гальстенберг, Шлагер, Вернер — Кнохе, Лайдуні, Сібачо, Лейте.