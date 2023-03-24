Футболіст висловився про рішення клубу.
Нагельсманн та Кімміх, Getty Images
24 березня 2023, 18:57
Півзахисник мюнхенської Баварії Йозуа Кімміх не зміг підтвердити звільнення головного тренера клубу Юліана Нагельсманна.
"Можу лише сказати, що Юліан Нагельсманн дійсно видатний тренер. У моїй кар'єрі було багато тренерів, і він легко входить до трійки найкращих.
Але зараз я не можу нічого коментувати, будь ласка, зрозумійте це рішення. Звичайно, зрозуміло, що зараз це гаряча тема, але клуб нічого не підтвердив", — цитує футболіста Reuters.
Раніше з приводу відходу Нагельсманна за Баварії висловився головний тренер збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік.
Новим коучем "Роттен" має незабаром стати Томас Тухель. Тим часом Нагельсманна сватають до Тоттенгема.