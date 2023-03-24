Німеччина

Футболіст висловився про рішення клубу.

Півзахисник мюнхенської Баварії Йозуа Кімміх не зміг підтвердити звільнення головного тренера клубу Юліана Нагельсманна.

"Можу лише сказати, що Юліан Нагельсманн дійсно видатний тренер. У моїй кар'єрі було багато тренерів, і він легко входить до трійки найкращих.

Але зараз я не можу нічого коментувати, будь ласка, зрозумійте це рішення. Звичайно, зрозуміло, що зараз це гаряча тема, але клуб нічого не підтвердив", — цитує футболіста Reuters.

Раніше з приводу відходу Нагельсманна за Баварії висловився головний тренер збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік.

Новим коучем "Роттен" має незабаром стати Томас Тухель. Тим часом Нагельсманна сватають до Тоттенгема.