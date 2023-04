Після поразки від Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів (3:0), у роздягальні Баварії відбулася бійка.

Садіо Мане вдарив кулаком в обличчя Лероя Сане, через що в того з'явилась кров. Було зрозуміло, що цей інцидент не залишиться без уваги керівництва клубу.

В Баварії усі були шоковані цією бійкою. Кілька гравців, наприклад, критично ставляться до Мане і не очікують, що він надовго залишиться в клубі.

Зараз обговорюють наслідки для сенегальця. Перший варіант — лише штраф, другий — відсторонення від команди, а третій — розрив контракту.

