Клуб наразі обдумає вірне рішення щодо інциденту.
Девіс, Сане, Мане, Getty Images
12 квітня 2023, 22:20
Після поразки від Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів (3:0), у роздягальні Баварії відбулася бійка.
Садіо Мане вдарив кулаком в обличчя Лероя Сане, через що в того з'явилась кров. Було зрозуміло, що цей інцидент не залишиться без уваги керівництва клубу.
В Баварії усі були шоковані цією бійкою. Кілька гравців, наприклад, критично ставляться до Мане і не очікують, що він надовго залишиться в клубі.
Зараз обговорюють наслідки для сенегальця. Перший варіант — лише штраф, другий — відсторонення від команди, а третій — розрив контракту.
Щодо Сане, то невідомо, чи будуть до нього застосовані санкції, чи ні.