Німеччина

Керівництво німецького клубу не оцінюватиме спеціаліста за підсумками цього сезону.

Баварія не планує звільняти головного тренера Томаса Тухеля, незважаючи на останні невдалі результати. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, 49-річний німецький фахівець збереже своє місце на посаді головного тренера команди.

Нагадаємо, вчора Баварія поступилася Майнцу (1:3), через що втратила перше місце в Бундеслізі, поступаючись одним балом дортмундської Боруссії.

Також команда вилетіла із Кубка Німеччини та Ліги чемпіонів.

Баварія не оцінюватиме Тухеля за результатами нинішнього сезону та планує посилити склад нападником найближчого літа.