Німеччина

Вражаюча стабільність від німецького нападаючого Баварії.

У матчі 30 туру німецької Бундесліги Баварія на своєму полі обіграла Герту (2:0).

У цьому матчі результативним ударом відзначився нападник Баварії Серж Гнабрі, для якого це був десятий гол цього сезону в чемпіонаті Німеччини.

За інформацією StatmanDave, Гнабрі став єдиним гравцем Бундесліги, який забивав десять і більше голів у семи останніх сезонах.

Раніше Football.ua розповів про найцікавіші події минулого туру німецької Бундесліги.