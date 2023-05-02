Вражаюча стабільність від німецького нападаючого Баварії.
Серж Гнабрі, Getty Images
02 травня 2023, 10:40
У матчі 30 туру німецької Бундесліги Баварія на своєму полі обіграла Герту (2:0).
У цьому матчі результативним ударом відзначився нападник Баварії Серж Гнабрі, для якого це був десятий гол цього сезону в чемпіонаті Німеччини.
За інформацією StatmanDave, Гнабрі став єдиним гравцем Бундесліги, який забивав десять і більше голів у семи останніх сезонах.
Раніше Football.ua розповів про найцікавіші події минулого туру німецької Бундесліги.