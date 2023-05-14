Дивіться відео найкращих моментів матчу німецької Бундесліги, що відбувся 13 травня 2023 року, 16:30.
Баварія — Шальке, Getty Images
14 травня 2023, 10:33
Баварія у матчі 32 туру німецької Бундесліги на своєму полі розгромила Шальке (6:0).
Перемогу команді Томаса Тухеля принесли забиті м'ячі у виконанні Мюллера, Кімміха, Теля, Мазрауї та Гнабрі, який оформив дубль.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Баварія — Шальке в 32 турі німецької Бундесліги-2022/23:
Баварія — Шальке 6:0
Голи: Мюллер, 21, Кімміх, 29, Гнабрі, 50, 66, Тель, 80, Мазраві, 90
Баварія: Зоммер — Мазраві, Павар, Де Лігт (Упамекано, 85), Канселу — Кімміх (Горецка, 71) — Сане, Мюллер, Мусіала (Мане, 85), Коман (Гравенберх, 64) — Гнабрі (Тель, 71)
Шальке: Шволов — Бруннер (Йосіда, 46), ван ден Берг, Камінські, Уронен (Аувеян, 86) — Краусс (Дрекслер, 64), Лаца, Крал — Караман, Фрай (Польтер, 64), Бюльтер (Скарке, 64)
Попередження: Краусс, Бруннер, Бультер