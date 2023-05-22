Коуч дортмундців підкреслив важливість останнього матчу цього сезону.
ЕДІН ТЕРЗИЧ, GETTY IMAGES
22 травня 2023, 12:19
Головний тренер Боруссії Дортмунд Едін Терзич висловився щодо ймовірного чемпіонства.
"Цього року ми близькі до чемпіонства вперше за довгий час. Нам потрібно ще раз зіграти на повну міць, і тоді, сподіваюся, ми триматимемо трофей у руках.
Зараз нам потрібні емоції міста, стадіону, а ми, своєю чергою, подбаємо про гру. Нам слід зробити цей крок разом.
Ми набрали 70 очок, чого неможливо було передбачати перед сезоном, тим більше з огляду на спад та велику кількість травм", – сказав Терзич.
Востаннє Боруссія вигравала Бундеслігу у 2012 році.
Зазначимо, що в останньому турі Бундесліги команді Едіна Терзича протистоятиме Майнц, а підопічні Томаса Тухеля зустрінуться з Кельном.