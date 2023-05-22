Німеччина

Коуч дортмундців підкреслив важливість останнього матчу цього сезону.

Головний тренер Боруссії Дортмунд Едін Терзич висловився щодо ймовірного чемпіонства.

"Цього року ми близькі до чемпіонства вперше за довгий час. Нам потрібно ще раз зіграти на повну міць, і тоді, сподіваюся, ми триматимемо трофей у руках.

Зараз нам потрібні емоції міста, стадіону, а ми, своєю чергою, подбаємо про гру. Нам слід зробити цей крок разом.

Ми набрали 70 очок, чого неможливо було передбачати перед сезоном, тим більше з огляду на спад та велику кількість травм", – сказав Терзич.

Востаннє Боруссія вигравала Бундеслігу у 2012 році.

Зазначимо, що в останньому турі Бундесліги команді Едіна Терзича протистоятиме Майнц, а підопічні Томаса Тухеля зустрінуться з Кельном.