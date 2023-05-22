Іспанія

Легенда світового футболу встав на бік футболіста Реала.

Протистояння в рамках тридцять п’ятого туру іспанської Ла Ліги поміж Валенсією та мадридським Реалом на Местальї завершилось мінімальною перемогою господарів поля та грандіозним скандалом, пов’язаним із потенційними проявами расизму відносно нападника гостей Вінісіуса Жуніора.

Валенсія — Реал Мадрид 1:0 Відео гола та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення зустрічі бразильський форвард у своїх соціальних мережах залишив повідомлення з критикою на адресу керівництва чемпіонату, на яке трохи згодом довелось відповідати президенту Ла Ліги Хав’єру Тебасу.

Однак звернення очільника футболу гравця не заспокоїло, тому Вінісіус був вимушений вчергове підняти це питання на широкий загал.

Підтримати футболіста Реала в його намаганнях відновити справедливість узявся легендарний бразильський екс-нападник Роналдо, який у своїй багаторічній кар’єрі мав досвід виступів за Реал.

"І знову у Ла Лізі епізод із проявом расизму. І знову він пов'язаний із Вінісіусом. Скільки ще це може тривати? Поки існуватиме безкарність та потурання, існуватиме і расизм.

Неприпустимо, що судді, футбольна федерація та влада продовжують свою бездіяльність, а вболівальники аплодують цьому в такій абсурдній кількості. Досить.

Віні, можеш покластись на мене в своїй боротьбі. У нашій спільній боротьбі", — заявив бразильський виконавець.