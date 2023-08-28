Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, що відбувся 27 серпня 2023 року, 18:30.

Мюнхенська Баварія у матчі другого туру німецької Бундесліги впевнено обіграла Аугсбург (3:1).

У складі мюнхенського клубу під керівництвом Томаса Тухеля оформленим дублем відзначився Кейн, забивши один гол із пенальті, а ще один м'яч забив Удуохай, на рахунку якого автогол. У складі тих, хто програв, єдиний гол забив Бельйо.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Баварія — Аугсбург в 2 турі німецької Бундесліги-2023/24:

Баварія - Аугсбург 3:1

Голи: Удуохай, 32 (аг), Кейн, 40 (пен), 69 — Бельйо, 86

Баварія: Ульрайх – Мазрауї (Лаймер, 71), Упамекано, Кім (де Лігт, 81), Девіс – Кімміх, Горецка – Сане (Тель, 71), Гнабрі (Мюллер, 71), Коман (Гравенберх, 81) – Кейн

Аугсбург: Дамен – Енгельс, Бауер, Удуохай, Педерсен – Варгас (Кардона, 66), Реджбечай (Брайтхаупт, 66), Дорш, Демірович – Беріша (Тіц, 66), Міхель (Бельйо, 66)