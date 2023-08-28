Німеччина

У грудні 37-річний німець зазнав перелому гомілки, катаючись на лижах.

Воротар мюнхенської Баварії Мануель Ноєр розпочав тренування в загальній групі німецького клубу. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, 37-річний німець повністю відновився після травми та вже працює у загальній групі команди Томаса Тухеля.

Нагадаємо, Мануель пропустив 8,5 місяців після того, як у грудні отримав перелом гомілки, катаючись на лижах. Через це він пропустив всю другу половину минулого сезону.

Лише наприкінці травня з ноги голкіпера видалили гвинт хірургічним шляхом, після чого Баварія припускала, що Мануель може повернутися на поле лише на початку 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Баварія підписала воротаря збірної Ізраїля.