Німеччина

Вже майже рік німецький голкіпер відновлюється після травми.

Воротар мюнхенської Баварії Мануель Ноєр незабаром має повернутися на поле після майже річного відновлення після травми. Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг у своєму твіттері.

За інформацією джерела, повернення 37-річного німця на поле очікується у найближчому матчі після міжнародної перерви – це буде гра проти Майнца у Бундеслізі (21 жовтня).

Все залежатиме від набраної форми протягом кількох найближчих тижнів. Крайній термін повернення – 28 жовтня, коли буде гра із Дармштадтом, а до цього ще пройде зустріч із Галатасараєм у Лізі чемпіонів.

Також зазначається, що Ноєр планує одразу повернутися до стартового складу клубу, незважаючи на тривалу відсутність.

Нагадаємо, Ноєр отримав травму під час катання на лижах – це сталося у листопаді минулого року.